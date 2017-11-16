ماجر : “حبسو التمنشير..علابالي واش ندير”

قال إنه على دراية بما يفعله وإن الانتقادات لن تؤثر عليه.. ماجر:

«البعض يريد تحطيمنا.. جئنا لإطفاء النار وكيف تطلبون المستحيل في 10 أيام؟»

انتظر الناخب الوطني رابح ماجر، إلى غاية تحقيق أول فوز مع المنتخب، الذي جاء على حساب إفريقيا الوسطى أول أمس بثلاثية من دون مقابل، للرد بقوة على منتقديه، حيث عبر عن استيائه للحملات التي يتعرض له، وهو الذي لم يشرف على العارضة الفنية للخضر سوى منذ فترة وجيزة، كما طالب منتقديه بتركه يعمل.

وقال في هذا الصدد خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة الودية، والتي ظهر فيها غاضبا على غير عادته: «نحن في الطريق الصحيح، اتركونا نعمل والأشخاص الذين ينتقدوننا و(يقطعوا فينا) أقول لهم ساعدونا بصمتكم».

وأضاف: «أتابع الاستوديوهات ولم أكن أرغب في الرد سابقا، لكن هذا كثير، نحن هنا للعمل وبناء منتخب على أسس صحيحة لتحقيق الأهداف المسطرة، ولا أعرف سبب كل هذه الانتقادات».

وفي ذات السياق، أكد ماجر أن الانتقادات التي يتعرض لها لن تؤثر عليه، وقال: «الانتقادات لن تؤثر علينا لأن همنا الوحيد هو نجاح المنتخب، ومن لا يحبنا ومن لا يحب المنتخب فذلك شأنه». وبدا ماجر واثقا مما يقوم به، وأكد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، حتى في سؤاله عن افتقاد المنتخب لمحضر بدني في التربص الأخير، حيث قال: «جئنا لإطفاء النار، لم يكن لدينا الوقت، سبق وأن طلبت من الفاف التعاقد مع محضر بدني لكننا لم نجد الرجل المناسب، نحن على دراية بما نقوم به، وكيف تطلبون المستحيل في عشرة أيام؟».

وبدا صاحب الكعب الذهبي متأثرا بشدة من كثرة الانتقادات التي عاد للحديث عنها أكثر من مرة، وقال: «المنتخب ملك لكل الجزائريين، لا أعرف ما يحدث معنا والبعض يريد تحطيمنا ولا يرضى حتى في حال الفوز، لكن الكثير سيغيّرون رأيهم بعد الأداء الذي قدمناه أمام إفريقيا الوسطى»، وأردف: «المنتخب كان مريضا جدا منذ فترة ولم يكن قادرا على الفوز على زامبيا حتى داخل الديار، أمام إفريقيا الوسطى اللاعبون عادوا بقوة والروح القتالية كانت حاضرة، كما أننا لعبنا بأناقة، والأكثر من ذلك فزنا بثلاثية، وما أريد قوله أن المنتخب يستحق بعض الاحترام».

وفي حوصلة عن أول مباراتين قاد فيهما الخضر قال: «أمام نيجيريا لعبنا جيدا ولا تنسوا أنها متأهلة للمونديال وفازت على الأرجنتين برباعية، وأمام إفريقيا الوسطى لعبنا بالقلب ومنحت الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، ولهذا أقول إن بدايتنا جيدة لكن لايزال أمامنا الكثير من العمل لنقوم به، أنا مركّز على عملي وأسعى لإعادة هيبة المنتخب وبنائه على أسس صحيحة لتحقيق الأهداف في نهائيات كأس إفريقيا 2019».