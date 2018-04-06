ماجر “دار مزية” في بن ناصر وينتظر رد الجميل!

كشف مزيان إيغيل بأن قرار الناخب الوطني، رابح ماجر بتسريح إسماعيل بن ناصر من التربص الأخير كان بمثابة “هدية” له.

وقال الرجل الثاني في طاقم “الخضر” :”سمحنا لبن ناصر بالمُغادرة كان بمثابة جميل من طرفنا تجاه اللاعب وتجاه فريقه فقط”.

وأضاف :”نحن في مُفاوضات مع نادي إيمبولي لكي يسمح له بالتواجد معنا شهر ماي القادم خلال الودية أمام السعودية”.

ويبقى الغريب في الأمر هو أنّ رابح ماجر أوضح يوم الثلاثاء فقط بأن متوسط الميدان الصاعد سيكون حاضرا أمام السعودية.

واتضح في نهاية المطاف، بأن التصريحات التي أطلقها كانت مُجرد “كلام دون ضمان”، باعتباره لم يستدع اللاعب أصلا لتدعيم المحليين.

وكان صاحب الكعب الذهبي فاجىء الجميع مؤخرا بـ”نظريته” المُتعلقة بمُساعدة الفرق الأوروبية وانتظار ردها للجميل عند الحاجة.