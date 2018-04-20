ماجر :”سأعلق النجمة الثانية على قميص الجزائر”

ظهر الناخب الوطني، رابح ماجر مُتفائلا بمُستقبله مع “الخضر” في الأشهر والسنوات القادمة، مؤكدا بأنه يستهدف الحصول على اللقب القاري.

وصرّح لجريدة “سوبر ديبورتي” الإسبانية قائلا :”على المدى القصير، غايتي وأمنيتي الأولى هي قيادة الجزائر للحصول على الكان 2019 بالكاميرون”.

وواصل :”لقد أهديت الجزائر لقب كأس إفريقيا 1990 كلاعب وأريد الآن أن تعليق نجمة ثانية على قميص الجزائر ولكن كمدرب”.

ولم يُفوت صاحب الكعب الذهبي وكالعادة الفُرصة من أجل الإشادة بنفسه والتأكيد على نجاح مسيريته منذ عودته للعارضة الفنية لـ”الخضر”.