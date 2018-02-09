ماجر سادس أفضل لاعب إفريقي في التاريخ

صُنف أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر كسادس أحسن لاعب على مر تاريخ القارة الإفريقية من طرف موقع “فوت مالي”.

وتواجد صاحب الكعب الذهبي مع أسماء عالمية يتقدمها الكاميروني “صامويل إيتو” الذي إحتل الصدارة ورئيس جمهورية ليبيريا “جورج ويا” كوصيف.

وإحتل هداف تشيلسي السابق “ديديي دروغبا” المركز الثالث في حين تقاسم الكاميروني “روجي ميلا” والمالي “ساليف كايتا” المركز الرابع والخامس.

يُشار بأن وضع الناخب الوطني مع عمالقة إفريقيا ليس بالأمر الجديد، كونه ينال الإعتراف دائما على الساحتين القارية والدولية.