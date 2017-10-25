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ماجر :”ستعرفون حقيقة علاقتي بالمغتربين قريبا”

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ماجر :”ستعرفون حقيقة علاقتي بالمغتربين قريبا”
بقلم إسماعيل عشاش

شدّد الناخب الوطني الجديد، رابح ماجر ، على أنّ علاقته تبقى ودية مع اللاعبين المُزدوجي الجنسية، وذلك رغم مايُقال هنا وهناك.

وتحدث خريج مدرسة النصرية قائلا :”الإنتقادات التي وجهتها للمُحترفين كانت بنّاءة ومُتعلقة بمستواهم لا كونهم مُزدوجي الجنسية والمنتخب للجميع”.
وأردف :”ستعرفون عندما أعلن عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة نيجيريا بأنهم المُحترفين في حساباتي وأعتمد عليهم لتكوين أسرة واحدة”.

“النتائج هي من ستحكم علي وسعدان سيكون قريبا من المنتخب”
وأضاف :”مُساعدي مزيان إيغيل وجمال مناد تقنيان مُعترف بهما، وهذا إضافة لرابح سعدان الذي سيكون قريبا من المنتخب”.
وواصل في نفس الصدد :”النتائج هي الوحيدة التي ستحكم علي، وبالتالي فإنّ المباراة القادمة أمام نيجيريا مهمة جدا”.

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