ماجر :”ستعرفون حقيقة علاقتي بالمغتربين قريبا”

شدّد الناخب الوطني الجديد، رابح ماجر ، على أنّ علاقته تبقى ودية مع اللاعبين المُزدوجي الجنسية، وذلك رغم مايُقال هنا وهناك.

وتحدث خريج مدرسة النصرية قائلا :”الإنتقادات التي وجهتها للمُحترفين كانت بنّاءة ومُتعلقة بمستواهم لا كونهم مُزدوجي الجنسية والمنتخب للجميع”.

وأردف :”ستعرفون عندما أعلن عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة نيجيريا بأنهم المُحترفين في حساباتي وأعتمد عليهم لتكوين أسرة واحدة”.

“النتائج هي من ستحكم علي وسعدان سيكون قريبا من المنتخب”

وأضاف :”مُساعدي مزيان إيغيل وجمال مناد تقنيان مُعترف بهما، وهذا إضافة لرابح سعدان الذي سيكون قريبا من المنتخب”.

وواصل في نفس الصدد :”النتائج هي الوحيدة التي ستحكم علي، وبالتالي فإنّ المباراة القادمة أمام نيجيريا مهمة جدا”.