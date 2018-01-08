ماجر: “سرحت بن غيث لأنه يعاني من زكام حاد”

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أنه سرح لاعب المنتخب المحلي عبد الرؤوف بن غيث من التربص الذي يخوضه المنتخب بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وقال “ماجر” في تصريح لموقع الفاف أن المدافع الآخر فاروق شافعي تجاوز مرحلة الإصابة وأنه جاهز لمواجهة منتخب رواندا المزمع إجرائها يوم الأربعاء بتونس.

وقال: “التربص يسير في ضروف جيدة، والحمد لله، بإستثناء بن غيث الذي سرحته من الفريق ورجع إلى ناديه لأنه مصاب بزكام”

وأضاف: “شافعي رجع من إصابة لكنه لا يزال متواجد معنا وإن شاء الله سيكون معنا خلال لقاء رواندا المقبل”

وإختتم صاحب الكعب الذهبي حديثه قائلا: “أما باقي اللاعبين فالحمد لله التدريبات تسير في ظروف جيدة والتحضير كان ممتازا، وكل الإمكانيات كانت متوفرة في هذا المعسكر”.