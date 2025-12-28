ماجر: “سعيد بالتأهل مثل بقية الجزائريين وهذا ما أحذّر منه”

أبدى أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو، والذي سمح للخُضر بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدرين المجموعة الخامسة.

وقال رابح ماجر، الذي كان حاضرا في ملعب المباراة لمتابعة وتشجيع زملاء رياض محرز: “أنا سعيد مثل بقية الجزائريين بهذا التأهل، واجهنا منتخب بوركينافاسو القوي، خاصة من الناحية البدنية، وأنا أعرف هذا المنتخب جيداً بحكم مواجهتنا له في عدة مناسبات”.

وأضاف نجم الثمانينيات: “يجب علينا الآن التفكير في قادم المواعيد، المنتخب الوطني سيواجه في الأدوار المقبلة منتخبات أكثر عناداً وأقوى من حيث التنظيم والخبرة وهذا ما أحذّر منه”.

وختم ماجر تصريحاته قائلاً: “قدمنا مباراة جميلة ومستوى جيدًا، لكن الأهم هو دراسة الخصوم واللعب بذكاء، نملك الخبرة ولاعبين شباب قادرين على تقديم نتائج طيبة وإسعاد الجماهير الجزائرية”.