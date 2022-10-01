ماجر :”سعيد جدا بحضور قرعة الشان والجزائر تستطيع تنظيم كان 2025 بسهولة “

كشف نجم الثمانينات رابح ماجر عن كلام سمعه من قبل مقربيه بشأن إمكانية تنظيم الجزائر لكأس افريقيا 2025. بعد سحبه من غينيا خلال حضوره قرعة الشان.

وقال ماجر، اليوم السبت، بقاعة أوبرا لـ “لنهار”: “نملك كل الامكانيات من اجل احتضان الشان في اعلى مستوى، اتمنى ان نفوز بها و اعطاء فرصة اخرى للشعب الجزائري”

وأضاف “انا سعيد جدا بالتواجد هنا، و أكون احد الوافدين على القرعة”

كما اردف “سمعت كلام عن امكانية تنظيم كاس افريقيا 2025. في السحب من غينيا ولما لا سننظمها في الجزائر، نملك الملاعب وسننظمها بكل سهولة، سنعطي كل الثقة للاعبين”

وختم :”لازلت وفيا للمنتخب الوطني واتمنى أن نقدم صورة جيدة عن الجزائر”