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ماجر: “سليماني سيكون نجم نيوكاسل الجديد” !

الرياضة
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ماجر: “سليماني سيكون نجم نيوكاسل الجديد” !
بقلم أمير بهلول

صرح الناخب الوطني “رابح ماجر” لصحيفة “ريكورد” البرتغالية، أنّ الجزائري إسلام سليماني سيكون نجم نيوكاسل الجديد فلديه كل المؤهلات ليكون كذلك.

وقال ماجر: “سليماني مهاجم جيد، والجلوس على دكّة البدلاء ليس مفيدا له خاصة من الناحية المعنوية”.

وأضاف: “يبقى لاعب ممتاز ويمكنه فعل الكثير لفريقه الجديد ويصبح نجم الفريق”.

وتابع ماجر: “بينتيز لديه الكثير من الخبرة وسيكون عليه العمل من الناحية النفسية أيضا مع إسلام”.

وختم كلامه: “سليماني سيحل العديد من مشاكل الفريق الإنجليزي”.

يذكر أن سليماني بات جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد هذا الأحد لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

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