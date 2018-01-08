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ماجر: “سنستفيد كثيرا من مواجهة رواندا..وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة لكل لاعب”

الرياضة
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ماجر: “سنستفيد كثيرا من مواجهة رواندا..وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة لكل لاعب”
بقلم يونس رزيق

تحدث الناخب الوطني “ماجر” حول الهدف الذي سطرته الفاف من وراء برمجة مباراة ودية للمنتخب المحلي أمام نظيره الرواندي خارج تواريخ الفيفا.

وقال ماجر في تصريح لموقع الفاف: “”صحيح أنها مباراة ودية لكننا سنتسفيد منها كثيرا، لأنها ستسمح لنا الوقوف على مردود كل لاعب من اللذين إستدعيناهم لهذا اللقاء”.

وفيما يخص الأسماء التي تم إستدعائها لهذا التربص التحضيري الخاص بالمنتخب المحلي قال ماجر:

“تعلمون جيدا أننا كنا بصدد خوض مباراة ودية أمام منتخب الإمارات في التربص الأول، لذلك فضلت الحفاظ تقريبا على نفس اللاعبين في هذا التربص”

وأضاف: ” الباب يبقى دائما مفتوحا، ولم نهمش أي لاعب أهم شيء هو تكوين منتخب قوي إنشاء الله”.

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