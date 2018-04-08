“ماجر” سيُعيد أحَد اللاعبين المُبعدين !

وضع الناخب الوطني رابح ماجر، ضمن مخططاته للتربص القادم للمنتخب الوطني إعادة صانع ألعاب نادي بيتيس الإسباني رياض بودبوز.

وهذا حسب ما كشف عنه مقال ليومية “إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية، والذي أكد أن صاحب القدم اليسرى سيكون حاضرا في قائمة ماجر القادمة.

مشيرا إلى أن “محاربي الصحراء” في حاجة ماسة لخدمات بودبوز المتألق هذا الموسم في الليغا الإسبانية مع النادي الأخضر الاندلسي.

وبناءا على ذلك قد يكون لاعب سبارتاك موسكو سفيان هني، ضحية ماجر في التربص القادم الذي سيسبق مواجهة المنتخب البرتغالي.