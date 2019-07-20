ماجر: “شكرا لبلماضي على منحه انطلاقة جديدة للخضر”

إعتبر أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، أن الناخب الجزائري، جمال بلماضي، منح انطلاقة جديدة للخضر، من خلال تتويجهم بـ”كان 2019″.

وصرح رابح ماجر، للصحافة المصرية، عقب فوز الجزائر بنهائي “الكان”: “أشكر كثيرا جمال بلماضي، الذي عرف كيف يتعامل مع هذا المنتخب”.

وأضاف صاحب الكعب الذهبي: “بلماضي، منح لاعبيه الروح، والثقة، واللاعبون بدورهم برهنوا أنهم على قدر الثقة التي وضعت فيهم، لذا أقول لهم “برافو””.

وتابع رابح ماجر: “أتمنى أن تكون هذه انطلاقة جديدة للمنتخب الوطني، ويجب الحفاظ على الإستقرار، والإستمرار في العمل”