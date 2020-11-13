ماجر: “صحيح أن حناشي رحل عنا لكنه سبقى في قلوبنا”

قدّم المدرب السابق للمنتخب الوطني رابح ماجر تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد محند شريف حناشي الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وتحدث أسطورة المنتتخب الوطني عن وفاة الرئيس التاريخي لشبيبة القبائل في تصريح لقناة النهار قائلا:

“أقدم التعازي لعائلة محند شريف حنادشي، واقول لهم كان الله في عونكم، صحيح أن حناشي رحل علينا لكن يبقى دائما في قلوبنا، وقلوب كل الجزائريين، وكل ما قدمو للكرة الجزائرية، أتذكر جيدا عندما كان لاعبا مميزا في فريق شبيبة القبائل رفقة عيبود، كان رجل أعطى الكثير للكرة الجزائرية، وخاصة لفريق شبيبة القبائل”

“عندما إطلعت على خبر وفاته هنا في قطر كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، لأنني أعرفه شخصيا، وهو رجل مبادئ وأعطى الكثير كرئيس لفريقه”.