ماجر :”صراحة.. لايُمكنني الحُكم على نجاح خُطتي”

رفض الناخب الوطني، رابح ماجر إعطاء حُكم نهائي بخصوص الخطة الجديدة “3-4-2-1” والتي طبقها أمام “تانزانيا” لأول مرة، الخميس المُنقضي.

وتحدث صاحب الكعب الذهبي في هذا الشأن لوكالة الأنباء الجزائرية :”لقد طبقنا رسما تكتيكيا جديدا، وجبرناه بصفة واقعية لأول مرة”.

ليُردف :”ماجربناه أمام تانزانيا وبكل صراحة لايُمكن الحُكم عليه حاليا، ومن السابق لأوانه الحكم بنجاح أو فشل الخُطة التي طبقناها”.

ليختم :”الوقت سيحدد مدى نجاعة هذا الرسم التكتيكي مع المنتخب الوطني، ولكن الأكيد هو أننا أمورا جميلة فوق أرضية الميدان”.