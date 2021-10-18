ماجر: “صلاح تفوق على ميسي ورونالدو وهو أفضل لاعب في العالم حاليا”

أثنى الناخب الوطني الأسبق، رابح ماجر، على الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، معتبرا إياه حاليا كأفضل لاعب في العالم

وقال ماجر، في تصريحات لـ”الوطن سبور”: “محمد صلاح يعتبر أفضل من كريستيانو رونالدو، وميسي حاليا”.

وأوضح الناخب الجزائري الأسبق: “ّثبات مستوى صلاح، وتألقه هذا الموسم يجعل منه أفضل لاعب في العالم حاليا، الثبات هو ما تبحث عنه، وهو ما يؤكده صلاح موسم بعد موسم، في حيت يتراجع الآخرون”.

وتابع رابح ماجر: “يجب أن يعترف الجميع الآن، أن أفضل لاعب في العالم أصبح مصريا، وذلك بفضل ما يصنعه صلاح من أهداف، وآدائه الممتاز، وأرقامه المرعبة، كما لديه القدرة على اخراج أفضل ما لدى زملائه”.

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