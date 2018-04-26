ماجر :”عشت نفس سيناريو مارادونا وضيعت الكُرة الذهبية”

الرياضة
  • -
  • 0
ماجر :”عشت نفس سيناريو مارادونا وضيعت الكُرة الذهبية”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الناخب الوطني، رابح ماجر، بأنه ضيّع فُرصة التتويج بـ”البالون دور” سنة 1987، عندما كان في أوج تألقه مع “بورتو”.

وقال لموقع “توتو ميركاتو” الإيطالي :”في تلك السنة، كنت قادرا على التنافس والحصول على التاج، ولكن القانون لم يخدمني للأسف”.

وواصل :”حينها كانت الكُرة الذهبية مُخصصة للاعبين ذوي الجنسية الأوروبية فقط، وهو ماجعلني كجزائري غير معني بالتنافس عليها رفقة البقية”.

وختم في نفس الصدد :”عزائي الوحيد هو أني متواجد رفقة إسم عالمي هو مارادونا والذي عاش نفس السيناريو لكونه أرجنتينيا”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital