ماجر: “علاقتي جيدة مع الحكومة ..ومادارونيش من الفوق”

فند الناخب الوطني السابق رابح ماجر خبر تعينه على رأس العارضة الفنية للخضر، بقرار حكومي خلفا للمدرب الإسباني لوكاس آلكاراز.

واجرى صاحب الكعب الذهبي حوارا مطولا مع صحيفة “جون افريك” اليوم الإثنين أوضح من خلاله العديد من الأمور قائلا:

“صحيح أنه تربطني علاقة جيدة من الحكومة، لكن لا يوجد أي علاقة لهذا الجانب في ما يخص تعييني على رأس العارضة الفنية للمنتخب، أعرف أن هناك العديد من الروايات التي تتحدث على قضية تعيني كمدربا للمنتخب”

وأضاف: ” كل نما في الأمر أنه تم إختياري بصفتي لاعب في المستوى العالي، كما انه سبق لي وأن عملت مدربا وناخبا وطنيا، وعندما يتم تسريب هذه الإشاعات فهذا دليل على الحسد”.