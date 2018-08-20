ماجر: ” علاقتي مع زطشي كانت جيدة.. ولم يتدخل أي شخص في صلاحياتي”

أكد الناخب الوطني السابق رابح ماجر أنه لم يكن يواجد أي ضغوط من طرف المكتب الفيدرالي بخصوص عمله على رأس العارضة الفنية للمنتخب.

وأجرى الناخب الوطني السابق حوارا مطولا مع صحيفة “جون افريك” تحدث من خللاله عن الأسباب التي أدت به إلى رمي المنشفة.

وبخصوص مطالبة الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي بعدم التدخل في شؤون عمله قال ماجر:

“لم يكن أي شخص يتدخل في شؤون عملي، كنت أقوم بعملي بكل حرية، ولم يحاول أي طرف التأثير على قراراتي، كما أنه كانت تربطني علاقة جيدة برئيس الإتحادية خير الدين زطشي، وقد كنت أعمل في ظروف جيدة”.