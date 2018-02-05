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ماجر: “علينا أن نمنح خبرتنا لنجوم اليوم”

الرياضة
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ماجر: “علينا أن نمنح خبرتنا لنجوم اليوم”
بقلم أمير بهلول

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أنه يتعين عليه رفقة الطاقم الفني أن يمنح خبرته كلاعب في المستوى العالي لنجوم اليوم في صورة محرز وسليماني وبراهيمي وغيرهم من اللاعبين.

وقال ماجر: “كنا لاعبين سابقين وعلينا التعامل مع اللاعبين الحاليين، فهؤلاء هم نجوم اليوم”.

وأضاف: “لسنا نحن النجوم، بل هم، ونحن هنا من أجل مساعدتهم ومنحهم خبرتنا في كرة القدم”.

وتابع: “نريد مساعدتهم من أجل الإنطلاق من قاعدة قوية، فالإحترام المتبادل مهم جدا”.

وختم كلامه: “مهمتنا هي رؤية اللاعبين ينجحون، وهم أيضا يريدون رؤية مدربهم ينجح”.

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