ماجر عن الصدام الجزائري المصري في الكان.. التكهّن صعب

أبدى نجم المنتخب الوطني في الثمانينات رابح ماجر، رأيه في إمكانية الصدام بين الجزائر و مصر في الدور الـ 16 من منافسة الكان.

وقال ماجر في حديثه لموقع “يلا كورة” المصري “يمكن أن يكون الأمر مقلقا، سنترك ما تفسر عنه المستجدات”.

وعن إمكانية تتويج المنتخب الوطني في كان الكاميرون، وإعادة سيناريو الفوز بكأس إفريقيا التي جرت بمصر. قال الناخب الأسبق “المنافسة ستكون صعبة بين الدول المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم. إن شاء الله، ستفوز الجزائر باللقب للمرة الثانية على التوالي”.

كما اعترف ماجر بصعوبة المهمة كذلك. رغم تسيّد المنتخب الأول والمحلي على الكرة الإفريقية والعربية “صحيح أن المنتخب المحلّي فاز بكأس العرب، لكن الفوز بالتاج الإفريقي يتطلّب جهدا أكبر”.