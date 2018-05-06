ماجر: “فيغولي و مبولحي معروفين.. لازم نشوفوا الجديد”

كشف الناخب الوطني رابح ماجر حقيقة إستبعاد الثنائي سفيان فغولي ، ورايس وهاب مبولحي عن المنتحب الوطني خلال اللقاء الأخير امام منتخب إيران.

وأجرى الناخب الوطني حوار خص به تلفزيون النهار سيبث سهرة اليوم تحدث من خلاله عن العديد من الأمور التي تخص التشكيلة الوطنية.

وقال: “أنا أحترم الإنتقادات، وأحترم كل التعليقات حول إستبعاد فغولي أو مبولحي أو على بودبوز أو على كل اللاعبين، لكن يجب أن لا ننسى أننا طاقم فني نعمل من أجل مصلحة المنتخب الوطني”.

وأضاف: “نحن لا نعمل في المنتخب من أجل مصلحة شخص أو شخصين، أو لاعب أو لاعبين إثنين، بالرغم من مشاركتهما الدائمة مع أنديتهما”.

وإحتتم حديثه قائلا: “هناك الكثير من اللاعبين الذين يشاركون بإستمرار مع أنديتهم على غرار، كل من بودبوز ،وبلفوضيل…وأبواب المنتخب الوطني تبقى دائما مفتوحة أمام فغولي ومبولحي”.

“فعولي ومبولحي معروفين، وقدموا الكثير للمنتخب الوطني الجزائري، لكن فيه لاعبين آخرين لازم نشوفوهم”.