ماجر في تصريح مثير: “صلاح فخر العرب وإفريقيا” !

أكد المدرب السابق للمنتخب الوطني “رابح ماجر“، أن المصري “محمد صلاح” يعتبر فخر العرب وإفريقيا.

وقال “ماجر” في تصريح لبرنامج “جمهور الثالثة”: “صلاح لاعب مميز وهو فخر العرب”.

وأضاف: “صلاح يقوم بعمل كبير في ليفربول ويعتبر من افضل لاعبي العالم، وأتمنى له التوفيق فهو لا يمثل مصر فقط بل يمثلنا جميعا كعرب”.

وتابع: “محمد صلاح تطور كثيرا مع ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب وكل لاعب يحلم باللعب مع ريال مدريد أو برشلونة“.

وختم كلامه: “أتمنى من صلاح أن يحقق كل ما يتمناه مستقبلا ونحن بصفتنا لاعبين قدامى سنواصل دعمه”.