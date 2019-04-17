ماجر: ” في وقتنا كانت رابطة الأبطال أصعب من الوقت الحالي”

قلّل الناخب الوطني السابق رابح ماجر من حجم الإنجاز لذي قام به محمد صلاح، ورياض محرز بوصولهما إلى الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتحدث صاحب الكعب الذهبي عن قرعة البطولة الإفريقية والمرشحين للتتويج بقب الكان في نسختها الـ32 في تصريح لقناة الأهلي المصري قائلا:

“في الوقت الذي كنت ألعب فيه كانت بطولة رابطة أبطال أوروبا كانت أقوى ، وأصعب مما هي عليه الآن، لأن في سنوات الثمانينات كان القانون لا يسمح إلى بتواجد لاعبين أجانب فقط في كل فريق أوروبي وهو صعب لأنه يتكلب أن تكون أفضل من كل اللاعبين الأجانب”.

وأضاف:” الآن مع القوانين الجديدة، فتحت الفيفا والإتحاد الأوروبي الأبواب لكل اللاعبين الأجانب فعلى سبيل المثال نجد أن فريق تشيلسي كل اللاعبين يعتبرون من الأجانب ومانشستر سيتي نفس الشيئ وهو ما يسهل على اللاعبي العربي والإفريقي أن يكون أساسيا في نأي فريق أوروبي”.