  ماجر في TOP 5 لأكثر المُدربين دخلا في إفريقيا

جاء الناخب الوطني رابح ماجر في المركز الخامس لأكثر المُدربين دخلا في القارة الإفريقية براتب شهري يبلغ 25 ألف أورو.

وذلك في الترتيب التي أعدته مجلة ” jeune afrique”، وتفوق ماجر على مُدربين كبار على غرار نبيل معلول مُدرب تونس.

وكذا أليو سيسي مُدرب المنتخب السينغالي المتأهلين إلى مونديال روسيا 2018.

وحل في المركز الأول المُدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار ب80 ألف أورو شهريا.

فيما جاء مُدرب منتخب الغابون أنتونيو كاماتشو في المركز الثاني وهيكتور كوبر مُدرب المنتخب المصري في المركز الثالث.