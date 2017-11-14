ماجر: ” قدما مباراة كبيرة أمام نيجيريا والدليل أنهم فازو على الأرجنتين برباعية “

الرياضة
  • -
  • 0
ماجر: ” قدما مباراة كبيرة أمام نيجيريا والدليل أنهم فازو على الأرجنتين برباعية “
بقلم كريم تيغرمت

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أن التشكيلة الوطنية قدمت مباراة قتالية خلال مواجهة المنتخب النيجيري يوم الجمعة الماضي بملعب الشهيد حملاوي بالبليدة.

وإستدل ماجر بقوة المنتخب الوطني بنتيجة المنتخب النيجيري التي حققها مساء اليوم أمام منتخب الأرجنتيني بروسيا عندما فاز على رفقاء ماسكيرانو برباعية مقابل هدفين وقال ماجر:

“قدمنا مباراة كبيرة أمام نيجيريا والدليل أنهم فازوا على الأرجنتين 4-2 عليكم القيام بمقارنة بسيطة”

وأضاف: ” هذا دليل أننا في الطريق الصحيح ، “عاونونا يا جماعة وعاونونا بالسكات “

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital