ماجر قدم وعدا لـ”بنيتيز” بخصوص “سليماني”

قدم الناخب الوطني، رابح ماجر وعدا لنظيره “رافاييل بنيتيز” مُدرب “نيوكاسل” بعدم إشراك بإسلام سليماني سوى عند تأكده من تعافيه.

وأكدت جريدة “الدايلي ستار” البريطانية بأن صاحب الكعب الذهبي قدم ضمانات لـ”الماغ بايز” بخصوص الوضعية الصحية للمُهاجم السابق لـ”ليستر سيتي”.

ويأمل الطاقمان الفني والطبي للفريق الإنجليزي عدم مُشاركة “سوبر سليم” في المُباراة الودية أمام “تانزانيا” للسماح له بإسترجاع لياقته تدريجيا.

يُذكر بأن هداف “الأفناك” شارك في التدريبات الأخيرة بعدما تحصل على الضوء الأخضر من طرف الطبيب الذي أكد له شفاءه.