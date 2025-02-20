ماجر: “كرة القدم الإفريقية في تطور كبير”

اعتبر الناخب الوطني الأسبق، وأسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، بأن مستوى كرة القدم في إفريقيا، تشهد تطور كبير.

وصرح ماجر، اليوم الخميس، لشبكة “بين سبورتس”: “كرة القدم الإفريقية في تطور كبير ومنذ فترة طويلة”.

كما أضاف صاحب الكعب الذهبي: “دليل تطور كرة القدم الإفريقية هو العدد الكبير للاعبين الأفارقة الذين ينشطون في أوروبا”.

وجاءت هذه التصريحات من رابح ماجر، خلال مشاركته في سحب قرعة ربع نهائي منافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية.