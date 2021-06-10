ماجر: “كنت أتمنى أن يلعب براهيمي في نادي أوروبي كبير”

أكد أسطورة المنتخب الجزائري رابح ماجر أنه كان يتوقع تألق اللاعب ياسين براهيمي في أكبر الأندية الأوروبية، بالرغم من حمله ألوان قميص بورتو البرتغالي قبل إنتقاله إلى نادي الريان القطري.

وتحدث رابح ماجر في تصريع لموقع “العين الرياضية” عن اللاعب الذي كان يتنبأ له بمستقبل كبير قائلا:

“عن اللاعب الذي كان يتنبأ له بمستقبل باهر، لكنه لم يحقق النجاح المأمول منه، وقع اختيار ماجر على ياسين براهيمي، حيث قال: “رغم أنه احترف في بورتو ولعب في إسبانيا، لكنه لاعب بإمكانيات كبيرة”.

واستطرد: “كنت أتمنى أن يلعب في ناد كبير بأوروبا، وكنا سنرى منه أشياء عظيمة، وأتمنى في يوم من الأيام أن تتاح الفرصة أيضا لبغداد بونجاح مهاجم السد، في أوروبا لأن لديه قدرات كبيرة جدًا”