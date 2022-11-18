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الرياضة

ماجر: “كنت أتمنى مشاهدة الخضر في مونديال قطر”

بقلم كريم تيغرمت
ماجر: “كنت أتمنى مشاهدة الخضر في مونديال قطر”
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أبدى أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، أسفه الشديد لغياب المنتخب الوطني عن كأس العالم 2022 بقطر.

وصرح ماجر، لقناة “صدى البلد” المصرية: “حزين جدا لغياب المنتخب الجزئري عن الطبعة المقبلة من كأس العالم”.

كما أضاف: “كنت اتمنى رؤية منتخبنا الوطني في مونديال قطر، كوننا نملك منتخب جيد، قادر على تمثيل الكرة العربية في هذه البطولة الغالية”.

وأردف صاحب الكعب الذهبي: “علينا ان تعلم من الماضي، كيف نبني المستقبل في السنوات المقبلة”.

وتابع رابح ماجر: “أتمنى تواجد المنتخب الجزائري، إلى جانب المنتخب المصري في البطولة العالمية المقبلة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/m083l
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