ماجر: “كنت أتمنى مشاهدة الخضر في مونديال قطر”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، أسفه الشديد لغياب المنتخب الوطني عن كأس العالم 2022 بقطر.
وصرح ماجر، لقناة “صدى البلد” المصرية: “حزين جدا لغياب المنتخب الجزئري عن الطبعة المقبلة من كأس العالم”.
كما أضاف: “كنت اتمنى رؤية منتخبنا الوطني في مونديال قطر، كوننا نملك منتخب جيد، قادر على تمثيل الكرة العربية في هذه البطولة الغالية”.
وأردف صاحب الكعب الذهبي: “علينا ان تعلم من الماضي، كيف نبني المستقبل في السنوات المقبلة”.
وتابع رابح ماجر: “أتمنى تواجد المنتخب الجزائري، إلى جانب المنتخب المصري في البطولة العالمية المقبلة”.
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