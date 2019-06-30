ماجر: “كنت مدربا لهؤلاء اللاعبين.. بلماضي تلميذي وأتمنى له الذهاب بعيدا في الكان”

أكّد الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، دعمه للمنتخب الوطني الجزائري ومدربه جمال بلماضي للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

وذكر الجميع بأنه كان مدربا للاعبي الخضر الحاليين، حيث صرح خلال تحليله لمباريات نهائيات كأس أمم

إفريقيا 2019 على قناة «أم بي سي» قائلا: «ننتظر الفوز لمنتخبنا، منتخبنا من المرشحين للتتويج باللقب

وهذه فرصة كبيرة للجيل الحالي مثل محرز وبراهيمي وبن سبعيني من أجل التتويج»، وأضاف نجم بورتو

الأسبق قائلا: “كنت مدربا للمنتخب الحالي وحققت نتائج طيبة والحمد لله، بلماضي تلميذي، كان لاعبا عندي وأتمنى له الفوز والذهاب بعيدا في الكان”.