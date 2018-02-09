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ماجر: “لاأفهم إنتقادات رؤساء الأندية الوطنية”

الرياضة
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ماجر: “لاأفهم إنتقادات رؤساء الأندية الوطنية”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الناخب الوطني رابح ماجر، استغرابه للإنتقادات التي يتعرض لها من رؤساء الأندية الوطنية، بسبب التربصات الشهرية التي يبرمجها.

وصرح ماجر للإذاعة الوطنية: “التربصات التي أقوم بها شهريا مفيدة للمحليين، ولا أفهم سبب الإنتقادات من رؤساء الأندية الوطنية”.

وأضاف: “لما كان المحليون لا يشاركون مع المنتخب الوطني لم يتحدث أحد، والآن لما منحتهم الفرصة الكل ينتقدني”.

وتابع رابح ماجر: “نريد مساعدة لاعبينا المحليين من خلال استدعائهم شهريا لتربصاتنا، للرفع من معنوياتهم حتى لا يشعروا بالظلم”.

وأردف: “أشركت العديد من المحليين، في المباريات التي أشرفت عليها، سواءً هنا في الجزائر أو في مباراتنا أمام رواندا بتونس”.

 

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