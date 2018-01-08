ماجر: ” لايهم إن كان المنتخب الأول مكون من محليين أو محترفين”

تطرق الناخب الوطني”ماجر” للإستحقاقات المقبلة التي تنتظر الخضر خلال السنة الجديدة 2018 والتي تنطلق بمواجهة المنتخب الإيراني خلال شهر مارس.

وقال ماجر في تصريح لموقع الفاف على هامش تربص المنتخب المحلي الذي يسبق مواجهة منتخب رواندا الودية موضحا:

“لا تنسوا أننا على أبواب مباراة ودية في شهر مارس المقبل، وعندنا مباراة ودية أخرى أمام منتخب البرتغال، وندخل أيضا في تصفيات كاس إفريقيا”

واضاف:”يجب أن يكون عندنا فريق قوي قبل مواجهة غامبيا، فلا يهم إن كان المنتخب متكون من لاعبين ينشطون في الخارج أو في البطولة المحلية الأهم هو أن يكون منتخبا قويا”

وإختتم صاحب الكعب الذهبي حديثه قائلا:”الهدف هو الوقوف على مستوى اللاعبين الدولي، وليس مستواهم المحلي لأننا شاهدناهم في البطولة الوطنية، والآن سنقف على إمكاناتهم أمام منتخب رواندا، وتعلمون جيدا أننا أهدافنا هي في الساحة الإفريقية”