ماجر: “لا أحب المقارنات بين جيلي وجيل محرز”

الرياضة
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ماجر: “لا أحب المقارنات بين جيلي وجيل محرز”
بقلم أمير بهلول

كشف “رابح ماجر” المدرب السابق للمنتخب الوطني أنه لا يحب المقارنات بين جيله وجيل رياض محرز في المنتخب.

وقال “ماجر” في تصريحات لمجلة “بوابة الأهرام”: “لا أحب عقد تلك المقارنات بصراحة، كلنا نمثل الكرة الجزائرية ونتمنى تحقيق أفضل الإنجازات والألقاب لها”.

وأضاف: “لقد فزنا بأمم إفريقيا 1990 لأول مرة فى تاريخ الجزائر، وتأهلنا لكأس العالم 1982 بلاعبين أغلبهم من المحلليين”.

وتابع: “ثم جاء محرز وزملاؤه ليكرروا الإنجاز بجيل من المحترفين فى أفضل الأندية الأوروبية”.

وختم كلامه: “الظروف اختلفت كثيرا، لكن يبقى الهدف واحدا، وهو رفع شأن الكرة الجزائرية في كل المحافل الدولية”.


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