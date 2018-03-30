ماجر: “لا نستحق صافرات الإستهجان” !!

الرياضة
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ماجر: “لا نستحق صافرات الإستهجان” !!
بقلم أمير بهلول

لم يتقبل الناخب الوطني “رابح ماجر” ما قام به جمهور “دار الشرع” في مباراة الخضر ضد “تانزانيا” ، أين صفروا مطولا على اللاعبين وعلى المدرب.

وقال ماجر في تصريح لموقع “غول”: “عندما تلعب وتفوز وفي النهاية يتم التصفير عليك، لم أفهم شيئا”.
وأضاف: “في وقت سابق كانت المنتخبات تأتي للجزائر وتفوز مثلما حدث مع زامبيا”.
وتابع: “نحن فزنا ضد إفريقيا الوسطى وضد تانزانيا وقابلتنا الصافرات، ربما الجمهور غاضب بسبب عدم التأهل للمونديال”.
وأردف قائلا: “عدم المشاركة في المونديال أصبحت من الماضي، الآن هناك طاقم جديد ومنتخب جديد”.
وختم كلامه: “بداية مشوارنا كانت بالانتصارات لا نستحق كل هذا، أتركونا نعمل وبعدها سنرى”.


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