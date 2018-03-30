ماجر: “لا نستحق صافرات الإستهجان” !!

لم يتقبل الناخب الوطني “رابح ماجر” ما قام به جمهور “دار الشرع” في مباراة الخضر ضد “تانزانيا” ، أين صفروا مطولا على اللاعبين وعلى المدرب.

وقال ماجر في تصريح لموقع “غول”: “عندما تلعب وتفوز وفي النهاية يتم التصفير عليك، لم أفهم شيئا”.

وأضاف: “في وقت سابق كانت المنتخبات تأتي للجزائر وتفوز مثلما حدث مع زامبيا”.

وتابع: “نحن فزنا ضد إفريقيا الوسطى وضد تانزانيا وقابلتنا الصافرات، ربما الجمهور غاضب بسبب عدم التأهل للمونديال”.

وأردف قائلا: “عدم المشاركة في المونديال أصبحت من الماضي، الآن هناك طاقم جديد ومنتخب جديد”.

وختم كلامه: “بداية مشوارنا كانت بالانتصارات لا نستحق كل هذا، أتركونا نعمل وبعدها سنرى”.