ماجر: “لست ديكتاتوري وهذا ما حدث مع بن ناصر”

كشف مدرب الخضر “رابح ماجر” عن حقيقة ما حدث في قضية تسريحه للاعب بن ناصر في التربص الماضي، أين شارك اللاعب بعدها مع فريقه في مباراة مهمة في “السيري ب”.

وقال ماجر في تصريح للتلفزيون الجزائري: “أولا علينا أن نفوز بثقة الأندية الأوروبية، لما نستطيع مساعدتهم نفعل ذلك دون تردد”.

وأضاف: “بن ناصر شارك ضد تانزانيا لكن قبل ذلك اتصل المدير الرياضي لإمبولي وطلب مني تسريح اللاعب للمشاركة مع فريقه”.

وتابع: “وأنا بعد مشاورة الطاقم الفني، ولست الوحيد الذي يقرّر ذلك حتى يعلم الناس ذلك قررنا تسريح بن ناصر”.

وختم كلامه: “لست ديكتاتوري لكني أقوم بعملي كما ينبغي”.