ماجر: “لم أتوقع تألق الخضر في كأس أمم إفريقيا 2019”

كشف أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، أنه لم يتوقع تألق المنتخب الوطني، وتتويج بكان 2019، إلا أنه استحق ذلك بالنظر لأدائه في هذه البطولة.

وصرح رابح ماجر، للتلفزيون المصري: “في الحقيقة وبكل صراحة، الجزائر فازت بكأس أمم إفريقيا بالأداء، والنتيجة”.

وأضاف: “بكل صراحة أيضا، لم أتوقع تألق منتخبنا بهذه الطريقة، خاصة وأن هذه البطولة جرت بمصر، ما جعلنا نرشح منتخب مصر القوي، لكن هذا الأخير فاجأنا بمستواه المتواضع جدا”.

وتابع رابح ماجر: “المنتخب الجزائري استغل هذه الفرصة، وقدم أداء ممتاز جدا منذ بداية البطولة، أين فاز بمباريات كبيرة، ما جعله يستحق الفوز بكأس أمم إفريقيا”.