ماجر: “لم أسمع بتصريحات الوزير ولا يمكنني التعليق عليها”

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أنه لم يطلع على تصريحات وزير الشباب والرياضة محمد حطاب الذي لم يتقبل هزيمة المنتخب أمام الرأس الأخضر.

وقال ماجر في تصريح لوسلئل الإعلام عقب وصوله إلى مطار هومبيرتو ديلغادو بلشبونة حول تصريحات الوزير مصرحا:

“الحمد لله لا يوجد أي مشكل مع الإتحادية، ويجب تحمل المسؤوليات ..اليوم تكون مليح وغدا ماتكونس مليح وهذا قانون عالم كرة القدم”.

وأضاف: ” لم أسمع بتصريحات الوزير ولا يمكنني التعليق عليها..بكل صراحة أنا هنا لخوض مباراة أمام البرتغال وهذه الأسئلة أصبحة الماضي ، أتركونا نسير نحو المستقبل ةربي يرزقنا”.