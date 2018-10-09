ماجر: “لم لا نشاهد نهائي دوري الأبطال بين محرز وصلاح”

يبدو أن الندية بين “محرز” و”صلاح” قد تصل أبعادا أخرى حسب ما صرح به الناخب الوطني السابق “رابح ماجر” الذي أكد على إمكانية مشاهدة نهائي في دوري الأبطال بين الطرفين.

وقال ماجر في حوار أجراه مع “آس آرابيا”: “يمكننا مشاهدة نهائي دوري الأبطال بين محرز وصلاح هذا الموسم”.

وأضاف: “ليفربول يتطور من مباراة لآخرى في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكذلك مانشستر سيتي الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين”.

وتابع: “أعتقد أن كلا الفريقين قادرين على استغلال الأزمات التي حدثت في أندية أخرى على غرار “ريال مدريد” بعد رحيل “رونالدو” وحتى “بايرن ميونيخ” الذي لم يقدم مستوى كبير لحد الآن”.

وختم كلامه: “مانشستر سيتي وليفربول قادران على التتويج بدوري أبطال أوروبا”.