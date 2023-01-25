ماجر :”لم يتغيّر شيء.. سأبقى أحب بلدي وأشكر الجميع على مساندتي”

قدّم أسطورة المنتخب الوطني في الثمانينات رابح ماجر شكره الكبير للمسؤولين و الجمهور الجزائري على الدعم الكبير بعد المرحلة العصيبة التي مرّ بها.

وقال رابح ماجر عبر صفحته الرسمية على “انستغرام ” في رده على صافرات الاستهجان سابقا “لم يتغيّر شيء. سأبقى مصطفى ابن حسين داي الذي يحب بلده أكثر من أي شيء آخر”.

وأضاف ماجر “تأثرت كثيرا بالتكريم الذي حضيت به. أنا ممتن للأنصار الذي دعموني، كما أشكر الفاف و اللجنة و الوزارة، و أشكر كل المناصرين في كل الولايات، و خارج الوطن”.

كما ختم مدرب المنتخب الوطني سابقا “بصراحة، شعرت بأمر إيجابي، لما وصلني عدد كبير من الرسائل على وسائل التواصل”.

يذكر. أن الفاف ردّت بطريقتها الخاصة عندنا علّقت “احترامتنا يا أسطورة”.

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