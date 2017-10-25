أكد الناخب الوطني الجديد، أنه يتعرض لهجوم شرس من طرف أشخاص يسعون إلى تحطيم المنتخب الوطني.

وتحدث صانع ملحمة خيخون في حوار مع مجلة “جون أفريك”، حول الإنتقاذات التي يتعرض له من طرف وسائل الإعلام موضحا:

“مهاجمتي هو أسهل شيء، وهي تصرفات من دون أي مبرر”.

وأضاف: “هناك أشخاص يستخدمون صحافة معينة وشبكات اجتماعية لمهاجمتي على كل شيء”

ورفض ماجر تقديم الأسماء التي تسعى لعرقلة عمله في المنتخب الوطني قائلا:



“لن أعطيك أسماء الأشخاص الذين هم وراء كل ذلك، ولا أريد أن أرد على استفزازاتهم إلا بالصمت”.