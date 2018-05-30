ماجر: “لن نغير خطة لعبنا في المبارتين المقبلتين”

أكد رابح ماجر، أنه سيتعتمد على نفس الخطة التكتيكية التي ظهر بها المنتخب الوطني في كل المباريات الودية السابقة.

وصرح ماجر، خلال ندوته الصحفية: “في المبارتين الوديتين المقبلتين، سنلعب بنفس النهج التكتيكي الذي طالما اعتمدنا عليه”.

وأضاف: “المنتخب الجزائري لعب كل مبارياته الودية الماضية بنهج التكتيكي واحد، بخلاف مباراتنا أمام تنزانيا، ورغم ذلك فزنا بنتيجة ثقيلة”.

وتابع: “يحدث أن نغير خطة لعبنا أثناء المباراة، ويكون ذلك حسب المنافس وطريقة لعبه وعدة معطيات أخرى”.

وأوضح ماجر: “أمام ايران دخلنا بطريقة هجومية (الهرم الأمامي)، لم ننجح في ذلك، لذا غيرنا “التكتيك” ونجنا في غلق المنافد وكان بإمكاننا التسجيل”.