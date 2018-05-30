ماجر: “لن نغير خطة لعبنا في المبارتين المقبلتين”

الرياضة
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ماجر: “لن نغير خطة لعبنا في المبارتين المقبلتين”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رابح ماجر، أنه سيتعتمد على نفس الخطة التكتيكية التي ظهر بها المنتخب الوطني في كل المباريات الودية السابقة.

وصرح ماجر، خلال ندوته الصحفية: “في المبارتين الوديتين المقبلتين، سنلعب بنفس النهج التكتيكي الذي طالما اعتمدنا عليه”.

وأضاف: “المنتخب الجزائري لعب كل مبارياته الودية الماضية بنهج التكتيكي واحد، بخلاف مباراتنا أمام تنزانيا، ورغم ذلك فزنا بنتيجة ثقيلة”.

وتابع: “يحدث أن نغير خطة لعبنا أثناء المباراة، ويكون ذلك حسب المنافس وطريقة لعبه وعدة معطيات أخرى”.

وأوضح ماجر: “أمام ايران دخلنا بطريقة هجومية (الهرم الأمامي)، لم ننجح في ذلك، لذا غيرنا “التكتيك” ونجنا في غلق المنافد وكان بإمكاننا التسجيل”.

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