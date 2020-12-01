ماجر :”لهذا السبب التحق إبني بمنتخب قطر”

كشف أسطورة رابح ماجر، السبب الذي دفع إبنه لطفي الناشط مع الدحيل، للعب مع المنتخب القطري للشباب، خلال الفترة الماضية.

وصرّح الناخب الوطني السابق لجريدة “العرب” القطرية قائلا :”هل تلقى إبني دعوة من طرف المنتخب الجزائري لأقل من 19 عاما؟”

ليواصل :”خلال فترة عملي الأخيرة مع الخضر، إبني كان ينشط مع نادي بارادو، وكان هدافا له، ومن أفضل اللاعبين في الدوري”.

وأضاف :”لقد عرضت على أحد المسؤولين والمدربين في الإتحاد الجزائري، فكرة إستدعائه، ولكن وللأسف تم تجاهله”.

وختم :”لحد الساعة لم يتصل به أي مسؤول، وإبني لُطفي هو من سيتحذ قراره لوحده، لا أنا”.