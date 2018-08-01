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ماجر: “لهذا السبب لم نتأهل لمونديال روسيا”

الرياضة
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ماجر: “لهذا السبب لم نتأهل لمونديال روسيا”
بقلم كريم.تيغرمت

حمّل الناخب الوطني السابق، مسؤولية عدم تأهل المنتخب الوطني الجزائري، لكأس العالم 2018، للمكتب الفيدرالي السابق، باعتماده على اللاعبين المحترفين.

وفي حوار له مع موقع “كووورة” العربي، رد رابح ماجر، عن سبب عدم تأهل المنتخب الوطني الجزائري لمونديال روسيا 2018 قائلا.

“هذا السؤال من المفترض أن يطرح على الإتحاد السابق، لكن في رأيي المشكلة تتعلق بإستراتيجية الإتحاد السابق، وسياسته في الإعتماد على اللاعبين الموجودين في أوروبا”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، فشل في التأهل للمرة الثالثة على التوالي، لكأس العالم 2018، بعد اقصائه في التصفيات.

وفي المقابل أشاد ماجر، بسياسة المكتب الجديد “للفاف”،  قائلا: “نتمنى كل التوفيق لخير الدين زطشي، وسياستنا كانت متوافقة معه”.

وأضاف: “أردنا خلق مزيج بين أفضل اللاعبين، سواء في الخارج أو داخل الجزائر، وهذا البرنامج يهتم جدا بأن نفوز”.

وتسائل رابح ماجر، في الأخير: “كيف ستكون السياسة في المستقبل؟ أنا لم أنل الثقة إلا لسبعة أشهر فقط”.


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