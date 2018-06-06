ماجر: ” لي كانو قبلي…كانوا يرفضون المباريات الودية”

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أن يتحلى بشجاعة كبيرة بقبوله خوض مباريات من هذا الحجم، بالرغم من الفترة الصعبة التي يعيشها المنتخب الوطني.

ونشط ماجر ندوة صحفية أمسية اليوم الأربعاء تحدث فيها عن المباراة الودية التي ستجمع الخضر بالمنتخب البرتغالي أمسية الغد الخميس قائلا:

وقال: “المنتخب البرتغالي يمتلك لاعبين جيدين على غرار كريستيانو، سيلفا وكواريزما ونحن أيضا عندنا لاعبين مثل براهيمي ،سليماني وبونجاح”

وأضاف: “المهمة هي أن نكمل هذا التحدي بنجاح، في حين لا يمكنني أن أعتبرها مباراة معيار ، لكن مباراة البرتغال هي مباراة للتاريخ، والمباراة الرسمية ستكون في شهر سبتمبر”.

وإختتم حديثه قائلا: “من الطبيعي أن نفوز أو ننهزم في المباريات الودية، حيث فزنا في 4 مباريات وخسرنا ثلاثة وهذا أمر طبيعي”

وأضاف:”من كانوا قبلي كانوا يرفضون خوض المباريات الودية لأنهم كانو يخشون الوقوع في نفس الموقف الذي أتواجد فيه أنا اليوم”.