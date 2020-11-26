ماجر: “مارادونا الرقم 1 وسيبقى في قلوب جميع محبيه”

الرياضة
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ماجر: “مارادونا الرقم 1 وسيبقى في قلوب جميع محبيه”
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، عن تأثره العميق، لرحيل الأسطورة العالمية، دييغو مارادونا مستذكرا خصاله.

وصرح رابح ماجر، لتلفزيون النهار: “أعزي كل محبي مارادونا، الذي كان خبر وفاته صدمة بالنسبة لي شخصيا، لكنه سيبقى في قلوب جميع محبيه”.

وأضاف النجم السابق للخضر: “لن أتحدث عن مارادونا اللاعب، لأنه معروف وسيبقى الرقم 1 عالميا، أفضّل الحديث عن مارادونا الرجل المتواضع، والبشوش”.

وأردف ماجر: “التقيت مارادونا أول مرة في حفل اعتزال بلاتيني، سنة 1988، أين لعبنا سويا، وقاسمته العديد من الذكريات الجميلة”.


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