ماجر: ” ما تنساوش أننا كنا نواجه موريطانيا في سيدي موسى” !

عاد الناخب الوطني رابح ماجر، لقضية تنحيته من تدريب المنتخب المحلي بعد الهزيمة المسجلة أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-0.

وقال ماجر خلال ندوة صحفية نشطها في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“أردت ان أنشئ خزّان للمنتخب الأول أين بحثنا عن جلب أحسن اللاعبين في الجزائر، ونعطيهم الفرصة من أجل الدخول إلى المنتخب الوطني الأول، وقلت مرارا انه يجب أن نبني فريق على أساس يمكنه المنافسة في الساحة الإفريقية”.

وأضاف: “نحن نعمل منذ 6 أشهر حضرنا فريق، ولعبنا مباراة جيدة أمام المنتخب الرواندي، وفزنا عليه وواصلنا على نفس الوتيرة من خلال التربصات التي نظمناها في كل الشهر، والحمد لله كوّنا فريق “.

وإختتم حديثه قائلا: “ما تنساوش أن المنتخب السعودي هو منتخب جيد، وكانت لدينا الشجاعة لمواجهة هذا المتنتخب بالمحلين ”

“نحن فزنا أمام السعودية بغض النظر عن النتيجة، خصوصا أن الحكم لم يمنحنا ركلة جزاء ”

“ولا يجب أن ننسى أن منتخبنا الأول كان يواجه موريطانيا في سيدي موسى ، وكان يواجه أندية جزائرية”.