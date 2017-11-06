يبدو أن الناخب الوطني الجديد رابح ماجر، يعاكسه الحظ في أول تربص رسمي له مع الخضر، فمنذ إعلانه عن قائمة اللاعبين الخاصة بمواجهة نيجيريا والمشاكل لاتفارقه.

حيث ضربت الإصابات بالمنتخب الوطني، وتسببت في غياب أسماء بارزة ومهمة في صفوف الخضر على غرار سوداني وغولام وبن سبعيني.

ويعتبر الثلاثي المذكور من العناصر الأساسية للمنتخب الوطني، وغيابهم يعتبر ضربة موجبة لتشكيلة ماجر في أول إختبار لها تحت إشراف نجم بورتو البرتغالي سابقا.

وزاد وفاة والد لاعب إتحاد العاصمة بن غيث من الطينة بلة، حيث أن غيابه عن لقاء نيجيريا في ملعب الشهيد حملاوي شبه مؤكد وفي حال حضوره فإن معنوياته ستكون في الحضيض.

دون نسيان فضيحة لاعب سوسطارة شافعي التي فجرت عشية انطلاق تربص المنتخب الوطني، والتي من شأنها أن تؤثر على تركيز اللاعب .

وهو الذي أختير ضمن تشكيلة الموسم لرابطة الأبطال الإفريقية لهذه السنة.

بالإضافة إلى تأكيد مساعدي المدرب السابق للخضر الإسباني ألكاراز حضورهما لمواجهة نيجيريا، لمواصلة عملهما في المنتخب الوطني.

ورغم أن المباراة ليست مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني على اعتبار أنه خسر رهان مونديال روسيا، إلا أنها مهمة جدا بالنسبة لماجر الذي يسعى لإعادة الديكليك للخضر بفوز معنوي على نيجيريا.

فهل سيكون ماجر قادرا على تجاوز كل هذه العقبات التي تواجهه في أول لقاء رسمي له، أم أنه سيفشل في مهمته، أقل من أربعة أيام تفصلنا عن مواجهة نيجيريا، لنتعرف على الإجابة