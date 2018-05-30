كشف الناخب الوطني رابح ماجر، ان تكون هناك قضية اسمها فيغولي ومبولحي في الخضر، موضحا أنهما ارسلا التقرير الطبية التي تثبت إصابتهما.

وقال ماجر في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاءفي مركز سيدي موسى: “لا يوجد أي قضية مبولحي وفغولي، اللاعبين بررا الغياب وتكلما مع الإتحادية وزطشي”.

وأضاف:”فيغولي أرسل تقريري طبيا درسه طبيب المنتخب الوطني، وسيصلنا في أقرب وقت هذا التقرير من أجل دراسة”

وقال أيضا: “البركة في اللاعبين الموجودين معانا في هذا التربص والتحضير لمباراة إفريقيا”.

واوضح : “ما عنديش مشكل مع مبولحي وفيغولي، أحترمهما كلاعبين قدمتلهم دعوة لكن للاسف هذه أمور تحصل وإن شاء الله ما نعرفوش هذه الأمور”.

ليضيف: “حان الوقت أن نحضر التشكيلة للمباراة الرسمية في شهر سبتمبر لأنها سنلعبها أمام منتخب الغامنبي في غانميا”.

ماجر: “ما عنديش مشكل مع فيغولي ومبولحي واللاعبان بررا غيابهما”