ماجر: “محرز صلاح وتريزيغي من أهم نجوم العرب في الوقت الحالي”

إعتبر المدرب السابق للمنتخب الجزائري رابح ماجر أن الثلاثي رياض محرز محمد صلاح ومحمود تريزيغيه من أهم اللاعبين العرب في الوقت الحالي.

وتحدث أسطورة المنتخب الجزائري رابح ماجر عن الكرة العربية وتوهج الثلاثي رياض محرز ومحمد صلاح وتريزيغيه في تصريح لقناة أون تايم سبور قائلا:

” الآن هناك لاعبين يمثلون الكرة العربية عالميا، على غرار صلاح تريزيغيه، ورياض محرز وحكيمي، والعديد من اللاعبين الآخرين الذين يعتبرون سفراء الكرة العربية”.

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