ماجر: “محرز لم يفعل شيئا يستحق كل هذا التهويل وأفهمه..”!!

أكد الناخب الوطني “رابح ماجر” أنه لا يوجد قضية إسمها رياض محرز وكل شيء بخير وعادي بين اللاعب وزملائه والطاقم الفني.

وقال ماجر في تصريحات للإذاعة الوطنية: “محرز يعرف جيدا تصرفاتي ويعرف جيدا إحترامي له”.

وأضاف: “رياض لم يقم بأي شيء يستحق كل هذا التهويل، وحتى في مباراة نيجيريا خرج محرز”.

وتابع: “محرز يبقى لاعب كبير وأحد كوادر المنتخب الوطني وركيزة التشكيلة”.

وختم كلامه: “رياض سيعود للمنتخب الوطني في ظروف جيدة كالعادة دائما وأبدا”.

في سياق آخر أكد “ماجر” أنه منح لنجم ليستر سيتي فرصة كبيرة وأنه يفهم جيدا وضعيته كونه لاعب كبير

وقال ماجر: “في مباراة نيجيريا لم يقدم مباراة كبيرة وأخرجته، لكن ضد إفريقيا الوسطى منحته شارة القيادة”

وأضاف: “لعب ضد تانزانيا 90 دقيقة وضد إفريقيا الوسطى 90 دقيقة حتى نرفع معنوياته ومن مستواه”.

وختم كلامه: “أعرف جيدا شعوره فحتى أنا كنت لاعب كبير”.